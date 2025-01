Los Angelesin tulipaloilla ikävä sivuilmiö: "Ihmiset käyttävät tilannetta hyväkseen"

Los Angelesissa roihuaa edelleen kaksi eri tulipaloa, kertoo MTV Uutisten Los Angelesin avustaja Semira Ben-Amor.

Toisen palon eteneminen on saatu pysäytettyä, mutta Santa Monican alueen palo leviää edelleen.

– Palisadesin tulipalo ei ole edelleenkään pelastusviranomaisten hallinnassa, Ben-Amor kertoo.

Pacific Palisadesin alue on tunnettu miljoonahuviloistaan, joita maailmantähdet asuttavat. Ben-Amorin mukaan julkisuuden henkilöt ovat aloittaneet rahankeruukampanjoita palojen uhrien tueksi.

Ryöstelystä pidätetty yli 30 ihmistä

Ben-Amor kertoo pelastusviranomaisten kehottaneen kodistaan evakuoituja ihmisiä jättämään paloalueilla kotiensa ovet lukitsematta. ”Avoimet ovet” helpottavat pelastushenkilökunnan työtä.

Tulipaloalueella on kuitenkin havaittu toisenlainen ikävä ilmiö – ryöstely.

– Taloihin on murtauduttu ja ne on tyhjennetty. Ihmiset käyttävät tilannetta hyväkseen. Ryöstelystä on pidätettynä yli 30, Ben-Amor arvoi.

Trumpin pelätään vaikuttavan pelastustöihin negatiivisesti

Ensi viikolla virkaan astuva presidentti Donald Trump on aiemmin uhannut perua Kalifornian maastopaloavun. Trump on syyttänyt paloista Bidenin hallintoa.

– Ihmiset pelkäävät, miten käy, kun Trump astuu virkaan. Menevätkö rahahanat palon sammuttamiseksi kiinni, Ben-Amor kuvailee tunnelmia Yhdysvalloissa.

Kalifornia on demokraattien vahvaa kannatusaluetta, ja Trump on republikaani.

CNN: Loppuviikon sää vaikuttaa lupaavalta

Ben-Amorin mukaan tuulen suunnat olivat tiistaiaamuna Suomen aikaa kääntyneet huonompaan suuntaan, eli maalta merelle. Tuulet vaikuttavat palojen etenemiseen ja vaikeuttavat pelastustöitä. Sadetta ei ole luvattu lähitulevaisuuteen.

– Täällä ei ole satanut näin vähän moneen kymmeneen vuoteen, Ben-Amor sanoo.

Los Angelesin maastopaloja sammuttaville pelastajille on kuitenkin odotettavissa loppuviikoksi helpotusta, kertoo uutiskanava CNN.

Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun meteorologin Rich Thompsonin mukaan sään ennustetaan muuttuvan viikonloppua kohti. Thompson ennustaa, että luvassa voi olla kevyttä merituulta, viileämpiä lämpötiloja ja korkeampaa kosteutta, mikä auttaisi palojen sammutusta.

Maastopaloja ovat levittäneet jokavuotiset, syksyn ja kevään välillä esiintyvät Santa Ana -tuulet, jotka ovat olleet tänä vuonna poikkeuksellisen laajoja, rajuja sekä pitkäkestoisia.

Los Angelesissa ainakin 10 ihmistä saanut syytteet rikoksista maastopalojen aikana

Yhdysvalloissa Los Angelesin piirikunnan syyttäjä on nostanut ainakin kymmentä ihmistä vastaan syytteet rikoksista maastopalojen aikana. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times.

Syyttäjä Nathan Hochman kertoo, että yhdeksän ihmistä on saanut syytteen ryöstelystä ja yksi tuhopoltosta. Hochman tarkensi, ettei tuhopoltto ole yhteydessä suurten maastopalojen syttymiseen.

Ainakin 24 ihmistä on kuollut viime viikolla alkaneissa Los Angelesin maastopaloissa.