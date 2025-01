Liekit ahmivat Hollywood-tähtien miljoonakoteja Los Angelesissa – "Katson valvontakameroista kotimme palavan"

Sunsetiksi nimetty maastopalo syttyi lähellä Hollywood Hillsin aluetta, jossa asuu useita kuuluisuuksia.

Los Angelesissa riehuvat tulipalot ovat tuhonneet useiden Hollywood-tähtien, muusikoiden ja muiden kuuluisuuksien koteja Yhdysvaltain viihdeteollisuuden pääkaupungissa.

Satoja koteja on tuhoutunut muun muassa maailmantähtien suosimalla Pacific Palisadesin alueella, jossa kukkuloiden rinteillä sijaitsee miljoonien dollarien luksuskoteja.

1:00

Tältä tuhot ja pelastustyöt näyttävät Los Angelesissa.

Emmy-palkittu näyttelijä Billy Crystal kertoi, että hänen ja hänen vaimonsa talo Pacific Palisadesissa paloi keskiviikkona. Pari asui talossa lähes 50 vuotta.

– Sanat eivät voi kuvailla sen tuhon valtavuutta, jota olemme todistamassa ja kokemassa, hän sanoi lausunnossaan People-lehdelle.

– Janice ja minä asuimme kodissamme vuodesta 1979. Kasvatimme lapsemme ja lapsenlapsemme täällä. Jokainen tuuma talossamme oli täynnä rakkautta, hän sanoi.

Muun muassa This is Us -sarjasta tunnettu näyttelijä ja muusikko Mandy Moore taas kertoi Instagramissa joutuneensa pakenemaan lastensa ja lemmikkiensä kanssa tulipaloa, joka poltti Altadenan naapuruston maantasalle.

– Olen suunniltani ja murtunut meidän kaikkien puolesta, olemme menettäneet niin paljon. Olen täysin turta, hän kirjoitti.

Jäljellä vain savuavia raunioita

Myös Oscar-voittaja Jamie Lee Curtis kertoi joutuneensa lähtemään paloja pakoon.

– Rakas naapurustomme on poissa. Kotimme on turvassa. Monet muut ovat menettäneet kaiken, hän kirjoitti Instagramissa.

The Hills -sarjasta tutut tosi-tv-tähdet Heidi Montag ja Spencer Pratt kertoivat menettäneensä talonsa poistuttuaan alueelta.

– Katson valvontakameroista talomme palavan, Pratt kirjoitti Snapchatissa.

Viihdelehti TMZ:n mukaan muun muassa Adam Brody ja tämän vaimo Leighton Meester menettivät Pacific Palisadesissa sijaitsevan kotinsa.

TMZ:n mukaan myös hittisarja Schitt's Creek -tähti Eugene Levyn ja näyttelijä John Goodmanin taloista oli jäljellä enää vain savuavia raunioita.

Tähtien sota -elokuvista tuttu Mark Hamill puolestaan kertoi Instagramissa, että hän oli paennut Malibun-kodistaan vaimonsa ja koiransa kanssa.

Miljoonakotinsa Malibussa menetti myös mediapersoona, tosi-tv-tähti Paris Hilton.

– Katsoimme Malibun-kotimme palavan maantasalle suorassa uutislähetyksessä, ja se on jotakin, mitä kenenkään ei pitäisi koskaan joutua kokemaan, Hilton kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Tapahtumia peruttu

Alueella riehuvien tulipalojen vuoksi myös useita kulttuuri- ja urheilutapahtumia on peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan.

Vuotuinen Critics Choice Awards -gaala, jossa palkitaan vuoden parhaita elokuva- ja televisioalalla, siirrettiin sunnuntailta kuun lopulle.

Myös useita elokuvaensi-iltoja ja lehdistötilaisuuksia on jouduttu perumaan. Monien Los Angelesissa kuvattavien ohjelmien, kuten Greyn anatomian ja Jimmy Kimmel Liven kuvaaminen on keskeytetty.

Jääkiekon NHL:ssä Los Angeles Kingsin ja Calgary Flamesin välistä ottelua on lykätty maastopalojen vuoksi myöhempään ajankohtaan.

Joukkueiden oli tarkoitus kohdata varhain torstaina Suomen aikaa Kingsin kotiareenalla, joka sijaitsee Los Angelesin keskustassa.

Viisi kuolonuhria

Palot syttyivät tiistaina paikallista aikaa, ja voimakkaat tuulet levittivät niitä nopeasti. Uutiskanava CNN:n mukaan tuulet ovat heikkenemään päin, mutta tilanne ei vielä ole ohi.

Sunsetiksi nimetty maastopalo syttyi Washington Postin mukaan lähellä Hollywood Hillsiä, jossa asuu useita julkisuuden henkilöitä. Liekit ovat tuhonneet ainakin tuhat rakennusta.

Maastopalo on Kalifornian paloturvallisuusviranomaisen CalFiren mukaan jo nyt Los Angelesin piirikunnan historian tuhoisin, CNN kertoo.

Paloissa on kuollut ainakin viisi ihmistä.