Tallinnasta löytyy kolme osoitetta, joihin on rekisteröity yhteensä yli 5000 yritystä

Yleisradioyhtiö err:n mukaan parhaimmillaan tai pahimmillaan yhteen osoitteeseen on rekisteröity yli 2000 yritystä. Ennätysosoite on ûlemisten bisneskorttelissa oleva Sepapaja 6. Siellä on kirjoilla 2113 erikokoista yritystä. Err:n verkkosivujen mukaan koko rakennuksen käyttökelpoinen pinta-ala on 984 neliötä, jäisi yhdelle yritykselle käyttöön noin puolen neliön tilat.



Osoitteessa toimii yritys, joka tarjoaa osoitepalveluja.



Tallinnan keskustassa, Narva maantee vitosessa sijaitsee toiseksi suosituin yritysten osoite. Sinne on rekisteröity 1750 yritystä. Yrityksistä 65:llä on maksuhäiriöitä.



Osoitteessa Rävala puiestee 8 on rekisterissä kolmanneksi eniten yrityksiä. Niitä on yhteensä 1048. Yli kahdella sadalla näistä on maksuvaikeuksia.



Yhteensä näihin kolmeen Tallinnan keskikaupungin osoitteeseen on rekisteröity yli 5000 erilaista yritystä.



Yksityisasunnoissa myös



Err kertoo, että muutamat yksityisasunnot ja tavalliset talot vetävät myös yrityksiä puoleensa.



Hieman Tallinna ulkopuolella sijaitsevassa Pudisoon kylässä on Männimäen talo, johon on rekisteröitynyt yli 500 yritystä. Männimäessä toimii yritys, joka hoitaa e-kansalaisuuteen liittyviä asioita.



Seuraavaksi suosituimpaan asuintaloon on rekisteröitynyt 313 yritystä. Randla 13 on kerrostalo, ja 287 talon yritystä on rekisteröity yhteen asuntoon.



Yritysten määrä on laskettu valtion virastojen avoimista tietokannoista. Viranomaisten mukaan tulokset eivät yllätä, ne vahvistavat huhut, joiden mukaan yhdessä osoitteessa saattaa olla jopa tuhansia yrityksiä.