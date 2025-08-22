Orpo tapaa Viron pääministerin

Petteri Orpo kokoomuksen kesäkokouksessa Rovaniemellä.
Orpo kuvattuna kokoomuksen kesäkokouksessa Rovaniemellä 20. elokuuta.Lehtikuva
Julkaistu 22.08.2025 05:27

MTV UUTISET – STT

Agendalla ovat muun muassa Ukrainan tukeminen kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa sekä Baltian alueen turvallisuustilanne.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapaa perjantaina Viron pääministerin Kristen Michalin Viron pääkaupungissa Tallinnassa.

Tapaamisen aiheina kerrotaan olevan maiden välinen yhteistyö sekä ajankohtaiset turvallisuuskysymykset ja EU-asiat.

Agendalla ovat muun muassa Ukrainan tukeminen kohti oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa sekä Baltian alueen turvallisuustilanne. EU-asioiden osalta keskusteluissa ovat unionin laajentuminen, tuleva monivuotinen rahoituskehys ja puolustuskyvyn vahvistaminen.

Orpolla on kahdenkeskinen tapaaminen myös Viron ulkoministerin Margus Tsahknan kanssa.

Lauantaina vierailu jatkuu vapaamuotoisella ohjelmalla.

Pääministeri Michal teki ensimmäinen ulkomaan vierailunsa pääministerinä Helsinkiin viime vuoden elokuussa.

