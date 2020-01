Italialaiskylä myy autioituneita taloja eurolla – toivoo ystäväporukoita ja perheitä elävöittämään yhteisöä

– Hylättyjä taloja on erityisesti kylän vanhimmassa osassa. Ne ovat usein rykelmässä saman tien varrella, ja osassa taloja on jopa vain yksi ja sama sisäänkäynti. Siksi toivotammekin erityisesti perheitä, ystäväryhmiä ja sukulaisia tai sijoittajia ostamaan kiinteistöjä täältä. Rohkaisemme heitä ostamaan enemmän kuin yhden talon, jotta sillä olisi merkitystä yhteisössämme ja saisimme tänne uutta elämää, Tartaglia sanoo CNN:n matkailusivustojen toimittajalle.

Muutkin kylät ja kaupungit houkuttelevat uusia asukkaita euron asunnoilla

Italialainen Nuova Irpinia kertoo aiheesta kertovassa jutussaan, että Bisaccian historiallisesta keskustasta on "tulossa amerikkalainen", kun yhä useammat yhdysvaltalaiset kiinnostuvat CNN:n uutisen jälkeen kylästä. Lehti maalailee, että Bisacciaan voi tulla oma Little New Yorkinsa.