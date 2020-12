Viron koronatilanne karkaamassa käsistä – hallitus välttelee jyrkkiä toimia, eikä kansa tottele maskipakkoa

Virossa todettiin eilen sunnuntaina peräti 479 koronaan sairastunutta. Kaikkiaan sairastuneita on jo lähes 15 000, mikä on paljon 1,3 miljoonan asukkaan maassa.

Myös ilmaantuvuusluku on korkea, peräti 395 tapausta 100 000 ihmistä kohti.

Tähän mennessä koronan aiheuttamia kuolemia on raportoitu Virossa jo 131. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 255 ja tehohoidossa 25 koronapotilasta. Tautitapauksien määrä on lisääntynyt nopeasti viime päivien aikana.