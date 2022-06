Toyota-tähti paljastaa, milloin joutui luovuttamaan Kalle Rovanperän jahtaamisen – "Vaihdoin selviytymisvaihteelle"

Rovanperä on karannut muulta porukalta myös MM-pistetaulukossa. Kuuden osakilpailun jälkeen 21-vuotiaalla kuljettajalla on 65 pisteen etumatka toisena majailevaan Thierry Neuvilleen.

MM-sarjassa kuudentena olevan Evansin ero Rovanperään on peräti 88 pistettä. Evans on jäänyt pistesijojen ulkopuolelle kolmessa kilpailussa.

- Viro on ensimmäinen todella nopea soraralli uusille autoille, joten meillä on paljon töitä tehtävänä testeissä. Tavoitteena on löytää autoon hyvät säädöt, joiden avulla voimme saavuttaa hyviä tuloksia, Evans suunnitteli.