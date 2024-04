Tällaista suoritusta Jesse Puljujärvi ei ollut Penguinsissa vielä tehnyt – Sidney Crosby nousi kaikkien aikojen pelaajan rinnalle

Ensimmäistä kauttaan Penguinsissa pelaava Puljujärvi haali tililleen NHL-sesongin ensimmäisen syöttöpisteensä. Hän karvasi kolmannessa erässä kiekon puolustuspäässä Will Cuyllelta ja vapautti Emil Bemströmin läpiajoon, josta ruotsalaishyökkääjä iski voittomaaliksi muodostuneen 3–0-osuman.

Puljujärvellä on nyt NHL-kauden 17 ottelustaan tehopisteet 3+1=4.

Crosbylla on nyt tältä NHL-sesongilta 74 pelistä pisteet 37+45=82. Kanadalaiskonkari varmisti pelaavansa jälleen runkosarjan vähintään piste per -tahtia.

Crosby on yltänyt piste per -peli tahtiin jokaisella NHL-kaudellaan – hän on tähän mennessä tehnyt aina enemmän pisteitä kuin pelannut runkosarjaotteluita.