Talvirenkaiden vaihtosesonki käy kuumana: Huomioi nämä asiat

Lapin Kumin toimitusjohtajan Ville Ruokasen mukaan pohjoisen autoilijat ovat jo hyvin ennakoineet renkaanvaihtoa. Talvirenkaita on Ruokasen mukaan vaihdettu jo paljon, vaikka liukkaita kelejä ei vielä ole ollut kuin aivan Suomen pohjoisimmissa osissa.

– Nyt mennään täysiä. Kaikki kapasiteetti on käytössä, Ruokanen kertoo.

Talvirenkaita on nykyisen tieliikennelain mukaan käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mikäli sää tai keli sitä edellyttää.

Renkaista löydyttävä vuoristomerkintä

Vasemmalla näkyvä lumipitomerkintä on renkaissa pakollinen 1.12.2024 alkaen. Oikealla näkyvä jääpitomerkintä ei ole pakollinen, mutta suositeltava kuitenkin.

– Ne alkavat olla jo käyttöikänsäkin puolesta sellaisia, että ne on syytä uusia, kertoo Liikenneturvan johtava asiantuntija Juha Valtonen .

Talvirenkaat täyttävät standardin mukaisen lumipitovaatimuksen, jos ne on varustettu 3PMSF-merkinnöillä eli niin sanotulla vuoristomerkinnällä. Vuoristomerkinnän tunnistaa kolmihuippuisesta vuoristosymbolista, jonka sisällä on lumihiutaleen kuva. Standardin täyttävässä renkaassa on vuoristomerkinnän lisäksi myös M+S-merkintä.