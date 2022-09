Antti Kaikkonen MTV:lle: Suomi antanut Ukrainalle raskasta aseistusta – "En voi kertoa tarkemmin, mitä meillä ei ole enää varastossa"

Suomi on tehnyt viime viikolla päätöksen Ukrainalle lähetettävästä kahdeksannesta apupaketista. Puolustusministeri Kaikkosen mukaan Suomi varautuu lähettämään Ukrainalle syksyn aikana ainakin vielä yhden apupaketin.

Suomi on ollut varsin vaitonainen antamiensa pakettien sisällöstä.

Kaikkonen ei kuitenkaan lähde tarkentamaan, millaisesta raskaasta aseistuksesta on ollut kyse.

– Siinä on osin syynä kuljetusturvallisuus ja meidän isänmaan puolustuksen kannalta meidän ei välttämättä kannata kertoa, että mitä meillä ei ole enää varastossa.

Suomessa "kohtuullisen hyvä" asetilanne

EU:n ulkopolitiikan edustaja Josep Borrell on varoittanut Eurooppaa asepulasta. Myös Kaikkosen mukaan Eurooppa voi kärsiä asepulasta, sillä moni EU- ja Nato-maa on antanut kohtuullisen paljon aseistusta Ukrainalle.

Kaikkonen sanoo, että korvaavat asehankinnat etenevät hitaasti, sillä myyjillä on varastossa vähän puolustustarvikkeita ja niiden toimitusajat ovat pitkät. Lisäksi ostajia on nyt paljon liikkeellä.

– Meillä Suomessa on kohtuullisen hyvä tilanne. Keväällä teimme vielä päätöksen siitä, että täydennämme varastojamme. Mutta on toki niinkin, että meidän täytyy miettiä kuinka paljon voimme Ukrainaan aseita antaa ja minkä tyyppistä materiaalia.

Ukrainalla pitkä lista tarvittavasta avusta

Tähän saakka Suomi on pystynyt Kaikkosen mukaan antamaan Ukrainalle kaiken sen avun, mitä maa on meiltä pyytänyt.

Suomi laajentaa kriisinhallintajoukkojaan

Suomi teki eilen päätöksen lisätä tuntuvasti kriisinhallintajoukkojaan Kosovossa. Tähän saakka paikalla on ollut 20 sotilasta, mutta ensi vuoden alusta määrä nousee 70 sotilaaseen.

Kaikkosen mukaan tästä on tulossa merkittävä operaatio Suomelle.

– Isoin vastaava operaatio on ollut Libanonissa. Tästä on tulossa toiseksi suurin Irakin kanssa, missä Suomi on mukana. Lähetämme Kosovoon pioneerijoukon, joka tekee siellä esimerkiksi miinanraivausta sekä tottakai yrittää ylläpitää rauhaa hieman räjähdysherkässä Kosovossa.