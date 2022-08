Tällaisia ratkaisuja yksityiset palveluntuottajat ehdottavat hoitoalan kriisiin – "Hoidon laatu ei synny sääntelemällä, kuka saa viedä ruokatarjottimen"

Hoitajista on pulaa, hoitoja joudutaan lykkäämään, työmarkkinariita uhkaa loppua hoitajien joukkoirtisanoutumiseen ja kesän mittaan terveyskeskusten päivystykset ovat ruuhkautuneet. Hyvinvointiala HALI ry:n johtajan Hanna-Maija Kausen mukaan voidaan puhua jopa koko sosiaali- ja terveysalaa koskettavasta kriisistä.

– Koko sotealalla on vakava työvoimapula. Taustalla on se, että väki vanhenee ja eläköityy ja samalla tulee yhä vähemmän uusia ikäluokkia alalle. Sen takia palveluita tulisi ajatella kokonaan uudelleen.

Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen on samoilla linjoilla. Partasen mukaan esimerkiksi paljon esillä olleet ruuhkautuneet päivystyksen ongelmat juontuvat jostain muualta.

– Julkinen perusterveydenhuolto ei vedä ja vanhushuollossa on haasteita.

Työnjakoa tulisi kehittää

Partasen mukaan ratkaisuja kuitenkin on.

Hallitus on kaavaillut Kela-korvausten leikkaamista yksityisten terveyspalveluiden tuottajilta. Kausenin mukaan tällä on eriarvoistava vaikutus.

– On huomattu, kun vuosien varrella Kela-korvauksia on leikattu, niin se on vähentänyt kaikista eniten pienituloisimpien yksityisten palvelujen käyttöä.