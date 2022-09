Tällaisia päätöksiä hallitus ei ainakaan saa tehdä budjettiriihessä – "Meillä ei ole sellaista rahaa"

Sähkön hinnan nousun korvaaminen kohdennetusti tukea eniten tarvitseville ja riittävän nopeasti on ollut neuvottelujen keskeinen ja vaikein kysymys, joka on vaatinut lisäselvityksiä.

Hallituksen huolena on sähkökriisiin vastaamisen lisäksi ostovoiman turvaaminen kansalaisille, itäisen Suomen muuttunut tilanne Venäjän hyökkäyssodan takia, hoitajapula ja lapsiperheiden tilanne.

Valtiovarainministeriön elokuun alussa ensi vuodelle antaman budjettiehdotuksen loppusumma on noin 79,5 miljardia euroa. Ehdotus on noin 6,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Poikkeuksellinen tilanne

Johtaja Mika Maliranta Laboresta toteaa talousasiantuntijoiden "vasemmalta oikealle" todenneen, että kohonnut inflaatio on Ukrainassa käytävän sodan seurausta, mutta taustallakin on tekijöitä.

Valtion rientäminen hätiin on poliittinen valinta, Maliranta toteaa. Pienituloisimmille inflaation kompensointi on perusteltua, ja näin hallituksen on kerrottu suunnittelevankin.