Pitääkö hallitus kiinni 370 miljoonan euron leikkauksista? Marin: "Tilanne on poikkeuksellinen"

Hallitus päätti jo viime vuonna , että ensi vuonna menoja leikataan pysyvästi yhteensä 370 miljoonalla eurolla ministeriöiden määrärahoista. Säästöjen kohdistamista on määrä arvioida tänään alkaneessa budjettiriihessä.

Marin ei ottanut suoraan kantaa kysymykseen, mutta totesi, että tilanne on poikkeuksellinen.

– Sanoisin, että tilanne on poikkeuksellinen ja tarvitsemme myös poikkeuksellisia toimia. Tällä hetkellä teemme budjetin perusasioita, mutta ennen muuta tämä ostovoimakokonaisuus, jolla pyritään tukemaan kotitalouksia, siellä varmasti lapsiperhepainotus tulee olemaan hallitukselle selkeä arvovalinta. Toinen iso kysymys on energiakokonaisuus eli se, millä tavalla tuetaan kotitalouksia, kun sähkön hinta nousee.

– Hallitus tietenkin toimii kuten on aiemmin sopinut. Meillä on tälle ja ensi vuodelle jakamatonta varausta aiemmin arvioitua enemmän, ja tälle rahalle on kova tarve ostovoiman turvaamiseksi. Mutta tämä energiakokonaisuus tulee olemaan niin iso, että voimme joutua ajattelemaan myös poikkeuksellisia ratkaisuja.