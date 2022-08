Tällaiset sähköauton latauslaitteet tuplasivat myyntinsä vuodessa – "Hintaero ei ole kovinkaan suuri"

Käytännössä kaikesta kasvusta on kiittäminen 22 kilowatin maksimiteholla varustettuja latureita, joiden myynti kaksinkertaistui viime vuodesta. Tätä alempitehoisten latureiden myyntimäärissä on sen sijaan tapahtunut iso notkahdus.

– Yhä useammin valitaan 22 kilowatin tehoinen laite, koska hintaero ei ole kovinkaan suuri. Lisäksi uusilla autoilla on kyky ottaa vastaan aiempaa suurempia tehoja, mihin taloyhtiöt näyttävät selvästikin varautuvan, STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen arvioi tiedotteessa.

Muhonen pitää valtion tuen jatkamista latauslaitteiden hankintaan erittäin tärkeänä, sillä kiinnostus ladattaviin autoihin on kasvanut ennakoitua nopeammin.

Eniten ARA-avustuksia Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt taloyhtiöille eniten avustuksia Uudellamaalla, jossa 1 200 hakemuksella tuettiin yhteensä 26 000 latauspisteen rakentamista. Monissa laturimalleissa on kaksi latauspistettä, jotka palvelevat vierekkäisiä autopaikkoja.

Uudenmaan jälkeen seuraavina tulevat Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa, joissa kummassakin on hyväksytty noin 150 hakemusta kattaen 3 000 latauspistettä. Niin ikään lähellä toisiaan ovat Pohjois-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa. Niissä noin 50 hakemusta on tuonut tukea 1 200 latauspisteelle.

Muiden maakuntien osalta tilanne on kuitenkin hyvin erilainen, sillä niissä on koko avustusaikana hyväksytty vain 3–28 hakemusta per maakunta.