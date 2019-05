Sähköautosta haaveilevan kannattaa miettiä menopelinsä lataamisvaihtoehdot huolella: Omassa pihassa lataaminen voi tulla yllättävän kalliiksi – väärin tehtynä jopa vaarallista

Kuka maksaa?

Valtio avustaa uudistuksia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on vuoden 2018 syksystä lähtien tarjonnut taloudellista avustusta latausinfran rakentamiseen. Avustuksen saamiseksi tulee tehdä latauspaikka vähintään viidelle autolle, ja sen suuruus on 35 % hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa.

ARAsta kerrotaan, että avustusta on myönnetty jo 900 000 euron verran, ja että määrärahaa vuodelle 2019 on vielä jäljellä 1,8 miljoonaa euroa. Keskimääräinen avustus on ollut noin 10 800 euroa per hakemus.