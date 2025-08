Pikajuoksun supertähti pidätettiin väkivallasta – nyt puhuu maailmanmestarikumppani

Vuoden 2019 miesten satasen maailmanmestari Christian Coleman on puolustanut häntä tönäissyttä naisten satasen halliitsevaa maailmanmestaria Sha'Carri Richardsonia, joka oli pidätetty tekonsa jälkeen. Colemanin mukaan Richardson on mahtava henkilö.

USA Today Sports kertoi perjantaina, että Richardson pidätettiin Seattlen lentokentällä perheväkivallan takia juuri ennen Yhdysvaltain mestaruuskilpailujen alkua. Poliisiraportin mukaan Richardson tönäisi riidan päätteeksi Colemania, joka oli kaatunut tolppaa päin Richardson pidätettiin 27. heinäkuuta iltana ja päästettiin vapaaksi seuraavana päivänä.

– Se oli minulle henkilökohtaisesti ikävä tilanne kaikin puolin. Mielestäni häntä ei olisi pitänyt pidättää. Ihmiset käyvät keskusteluja ja on tunnetta ja muuta. Hänellä on asioita, joita hänen pitää tietenkin käsitellä. Samoin minun, sinun ja kaikkien. Olen kuiitenkin sellainen tyyppi, joka osoittaa armoa ja rakkautta. Hän on ihminen ja loistava sellainen. Hän on minulle maailman parhain naisurheilija. Näen sen joka päivä, Coleman sanoi USA:n mestaruuskisojen yhteydessä.

Reuters ei tavoittanut paikallispoliisia tai Richardsonin agenttia kommentoimaan tapahtunutta. Hän jätti Eugenessa kisattavien mestaruuskisojen sadan metrin kisan väliin. 200 metrillä edessä oli karsiutuminen. Richardson nähdään kuitenkin ensi kuun Tokion MM-kisoissa, koska hän voitti maailmanmestaruuden vuonna 2023 Budapestissa.