Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä koko Suomen yli kulkee lumisadealue ja maanantaina ajokeli on huono.
Lumisateita liikkuu sunnuntaina ja maanantaina Suomen yllä, kertoo MTV:n meteorologi Liisa Rintaniemi.
– Maanantain vastaisen yön sateet tulevat pääasiassa lumena. Aamun ajokeli on arvaamaton, Rintaniemi varoittaa.
Lapin alueella lumipeite voi vahvistua lumisateiden myötä jopa yli 20 sentillä.
– Myös etelän lumettomille alueille saattaa tulla 2–5 senttiä lunta, Rintaniemi sanoo.
Valitettavasti lumipeite ei pysy kaikkialla. Maanantain aikana sää muuttuu siihen suuntaan, että sateita tulee myös vetenä. Rapa roiskuu maan etelä- ja länsiosan tienpinnoilla.
– Tiistai näyttää jo hyvin leudolta. Nollaraja kohoaa Oulun korkeudelle, Rintaniemi kertoo.