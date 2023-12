Tällainen on TikTokissa trendaava "olematon suihku", josta luvataan apua ahdistukseen: "Älä pese mitään"

Videosovelluksessa suosiota on kerännyt termi nothing shower, suomeksi "olematon suihku", jonka ideana ei varsinaisesti ole suihkussa käyminen sen perinteisessä merkityksessä.

" Pane vesi valumaan, istu ammeeseen"

– Tämä on vakioparannuskeinoni krapulaan, kommentoija paljastaa.

– Suurin osa suihkuistani on tällaisia, en edes valehtele, kolmas sanoo.

– Kun on tottunut näkemään suihkuvideoita, joilla somevaikuttajat esittelevät suosikkituotteitaan, sitä imeytyy helposti mukaan ja haluaa ostaa kaikki tuotteet, jotta voisi toistaa koko rutiinin. Vaikka voikin olla rentouttavaa olla putipuhdas, on myös kaunista ja rauhoittavaa ottaa suihku, jossa ei tee mitään, Glam -lehti kuvailee.

Veden lämpötila olemattomassa suihkussa on hyvin kuuma.

– On mukavaa vain istua siellä kuin rikkaruoho sateessa, mutta lämpimämmässä. Lämpimämmällä tarkoitan sitä, että ihostani kirjaimellisesti nousee höyryä, kolmas kuvaa.

Vettä kuluu hukkaan?

– Minusta on ihanaa ottaa tällaisia [suihkuja] vanhempieni vesilaskuun, Alexandra Simpsonin videon kommenteissa kuvaillaan.

Auttaako suihkussa käyminen ahdistukseen?

In The Know -lehden haastattelema mielenterveysasiantuntija Melissa Miller uskoo kuuman suihkun mahdollisesti auttavan ahdistukseen, koska se maadoittaa suihkuttelijan.