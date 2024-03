Hän on uusi Bachelor! Uudella kaudella rakkautta etsii Los Angelesissa asuva ohjaaja-kuvaaja

Suomen uusi Bachelor on 35-vuotias Joonas Kenttämies . Joonas etsii rinnalleen kumppania, jonka kanssa jakaa tämä upea elämä, seikkailut ja unelmat.

Joonaksella on ollut aiemmin vakavia parisuhteita ja sydän on särkynyt, mutta usko rakkauteen ei ole hävinnyt. Häneen tekee vaikutuksen nainen, joka on aidosti läsnä, sydän auki kohtaamaan mitä tämä elämä antaa. Myös ripaus karismaa ja itsenäinen elämänasenne saa hänen sydämensä sykkimään tiiviimmin.