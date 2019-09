Liivijengit ovat ulottaneet lonkeronsa syvälle yhteiskuntaan – suuri osa rikoksista jää pimentoon: "Jengi on kaikkein vaarallisin jengiläiselle itselleen"

– Mutta se on vain jäävuoren huippu. Kun se on pikkurikollisuutta, niin siellähän on valtava määrä surua ja kärsimystä ja rikoksen uhreja, jotka eivät tee ilmoitusta, eli eivät tule poliisin tietoon, Ahlgren sanoo.

Liivijengien ja jengiläisten määrä on kasvanut Suomessa 2000-luvulla. Jengien harjoittama rikollisuus on monipuolista, ja jengien osaaminen esimerkiksi talousrikoksissa kasvaa. Pääpainopiste on silti yhä huumekaupassa, ja syy on Ahlgrenin mukaan selkeä.