Isäksi jälleen tuleva Janne Kataja kommentoi monet yllättänyttä perheuutista

Kataja on puhunut viime aikoina avoimesti elämästään somessa. Hän yllätti monet kertomalla taannoin, että hänestä on tullossa jälleen isä.

– Se on aina iloinen asia, kun on uutta elämää tiedossa. Uskon, että meidän ihmisten tehtävä tässä maailman kaikkeudessa on pyrkiä olemaan hyviä toisillemme ja sehän on välillä aika vaikeeta, jos ei olla tekopyhiä. Toinen pyrkimys on yrittää olla niille jälkeläisille, joita ilmaantuu ja luoja suo, mahdollisimman oikeudenmukainen ja reilu vanhempi, hän sanoo haastattelussa.