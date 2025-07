Janne Kataja vihjailee kumppanistaan: "Kyllähän elämä on kaksin kauniimpaa"

Janne Kataja vihjailee parisuhteesta.

Juontaja ja näyttelijä Janne Kataja pääsee vastaamaan kuumottaviin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uudella kaudella.

Nettikansa on kiinnostunut Katajan mahdollisesta parisuhdetilanteesta.

– Olen ollut aika tarkka yksityiselämästäni. Julkinen työ on kokonaisvaltaista ja annan persoonastani aika paljon, joten pitää olla myös omia asioita, jotta mielenterveys pysyy, Kataja muistuttaa.

Juontaja kuitenkin vihjaa seurustelevansa nykyään.

– Todennäköisempää on, että minulla on puoliso kuin ei ole.

– Kyllähän elämä on kaksin kauniimpaa kuin ihan yksin, Kataja jatkaa.

Janne Katajasta tuli kolmatta kertaa isä joulukuussa 2024. Hänellä on kaksi tytärtä aikaisemmasta avioliitosta.

Tähdet vs. google -sarjassa Suomen suosituimmat viihdetähdet kertovat vastaukset nettikansaa kiinnostaviin kysymyksiin. Iriz Silanderin juontaman sarjan vieraina nähdään jälleen liuta suosikkitähtiä. Tähdet vs. google -ohjelman uusi tuotantokausi nyt MTV Katsomossa.