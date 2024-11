Viime viikkoinen lumipyryllä riitti töitä koko kalustolle Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kunnossapitopäällikön Pyry Pennasen mukaan silloin ajossa olivat kaikki kolme "Isoa Mörköä.

Lyömättömiä "Isoja Mörköjä" saa ajaa vain kourallinen kuljettajia. Tehokkaan koneen vaarallisuudesta kertovia kylttejä on ympäri ajoneuvoa. Pennasen mukaan ensimmäinen Mörkö hankittiin lentokentälle jo parikymmentä vuotta sitten ja lisää on tulossa.

– Tämä on meidän isoin lumilinko, mitä meidän tallista löytyy. Tehoja on 1 500 hevosvoimaa, mikä tarvitaan heittämään lumet kiitotieltä viidenkymmenen metrin päähän.

Pennasen mukaan ajoneuvo maksaa noin kolme miljoonaa euroa. Lentokentän lumikaluston kokonaishinta on 100 miljoonaa euroa. Koneita on kaikkiaan kolmesataa, joista isoja on kolmisenkymmentä.

– Me kutsumme tätä Isoksi Möröksi, koska tämä on yksinkertaisesti suurin laite, mitä meidän tallista löytyy, kertoo Pennanen.

Lentokentällä kuljettajat joutuvat uudestaan ajokouluun opettelemaan lentokentän omat ajosäännöt ja vasta sen jälkeen pääsee ajoneuvon ajokouluun opettelemaan koneen käyttöä.

Helsinki-Vantaan lentokenttä asetettuna Helsingin keskustan ylle. Yhtä kiitotietä voidaan joutua lumisateella auraamaan kolmenkymmenen minuutin välein. Se vie aikaa 11 minuuttia.

Lentokentän kunnossapidosta kerrotaan, että yhden sentin lumikerros teettää töitä pari viikkoa ennen kuin lumi on ajettu lentokentän reunoille.

Asematasotoiminnan johtajan Jani Elasmaa sanoo, että kartasta voi hahmottaa aurattavien alueiden suuruuden.

– Yksi kiitorata on 60 metriä leveä ja kolme kilometriä pitkä, joten lentokentälle satavan yhden sentin kerros tarkoittaa meille töitä pariksi viikoksi ennen kuin 1 100 kuorma-autollista lunta on poistettu.

Elasmaan mukaan pahoja pyrypäiviä on onneksi vain 3 - 5 vuodessa.

– Ehkä hankalin säätyyppi on jäätävät sateet, jotka kaikkine lieve ilmiöineen aiheuttavat meille tosi isoja hankaluuksia. Viime viikon sää ei ollut hankalin ja sen kanssa voidaan toimia.

Jäätävien sateiden määrä on kasvanut, viime vuosina merkittävästi. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan lämpötilan liikkuessa nollan molemmin puolin olevien päivien määrä on kasvanut jo lähemmäs 80 vuodessa, kun muutama vuosi sitten näitä päiviä oli vain noin 50.

