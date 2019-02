Massiivinen lumimäärä aiheuttaa puutetta aurauskalustosta pääkaupunkiseudulla – "Talvi on todella haastava"

Ongelmia on aiheuttanut se, että kalustosta ja aliurakoitsijoista taistelevat monet tahot.

Koko Etelä-Suomi tarvitsee samaa kalustoa

– Ongelma on tällä hetkellä se, että koko Etelä-Suomi tarvitsee sitä samaa kalustoa, jota aliurakoitsijoilla on. Suomesta alkaa kalusto loppua, Alatyppö sanoo.

Jopa 50 prosentin ylitys talvikunnossapidon budjettiin

Starassa arvioidaan, että lumitilanne aiheuttaa jopa 50 prosentin ylityksen talvikunnossapidon budjetissa. Stara on Helsingin kaupungin liikelaitos, jonka hoidossa on noin 60 prosenttia kaduista ja yleisistä alueista Helsingissä.

Vaikka lumimäärä aiheuttaa haasteellisia tilanteita, kadut on kuitenkin pystytty pitämään auki, mikä on kansainvälisessä vertailussa hyvä saavutus, arvioidaan Starassa.

Esimerkiksi Tukholmassa on joinain vuosina jouduttu sulkemaan katuja ja kouluja.

Helsinki-Vantaa auki säässä kuin säässä

Helsinki-Vantaan lentoasema on kuuluisa lumiosaamisestaan. Se on jouduttu viimeksi sulkemaan vuonna 2003 ja silloinkin vain 30 minuutiksi. Sen jälkeen lentoasema on ollut auki säässä kuin säässä.