Tällainen kuva miehen Tinder-profiilissa kertoo, että hän haluaa sitoutua

Tutkimusta tehnyt evoluutiopsykologi Maryanne Fisher kanadalaisesta Saint Maryn yliopistosta kertoo The Timesille, että kepeämpiä suhteita hakevat miehet puolestaan esittelevät profiileissaan mieluummin rintakehäänsä, moottoripyöriään, veneitään tai kalasaaliitaan.

Havainnot perustuvat 750 deittiprofiilin analyysiin. Miehistä, jotka kertoivat profiilissaan etsivänsä pitkäaikaista suhdetta, kahdeksan kymmenestä poseerasi kuvissaan koiran kanssa. Rennompaa suhdetta etsivistä miehistä viisi kymmenestä esitteli kuvissaan koiraa. Vaikka ero ei ole suuri, se on Fisherin mukaan merkittävä.

Merkki sitoutumisesta vai oveluudesta?

Yksi selitys ilmiölle on, että koiran hankkiminen on merkki jonkinasteisesta paikoilleen asettautumisesta, johon parisuhteen solmiminen olisi luonnollista jatkoa. Koiran hankkiminen on sekä taloudellinen että ajallinen panostus. Se vihjaa, että mies olisi kykenevä hoitamaan myös parisuhdetta ja lasta.