Tällainen kävely kannattaa kotona nyt tehdä, ettei sähkökatkon aikana tarvitse yllättyä – "Voi olla fiksua varmistaa, että..."

Pitkin syksyä on puhuttu talvella uhkaavista sähkökatkoista . SPEK vinkkaa tiedotteessaan, että etukäteen tehty "varautumiskävely" auttaa sähkökatkon aikana tavaroiden löytämistä. Lisäksi kävely voi tuottaa myös henkistä helpotusta sähkökatkoihin suhtautumiseen.

Mikä sitten on varautumiskävely? Kyse on siitä, että omassa kodissa kävellään katsomassa, mistä löytyvät sähkökatkon aikana tarvittavat asiat, kuten paristokäyttöinen radio, taskulamppu ja pullovesi. Kävelyn aikana on hyvä kiinnittää huomiota siihen, puuttuuko jotain.