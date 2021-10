Takakontissa meren yli Suomeen? Merivartiosto tutkii Valko-Venäjään kytkeytyvää ihmissalakuljetusta

Salakuljetuttuja henkilöitä tapauksessa on tämänhetkisen arvion mukaan hieman toistakymmentä, kertoo kapteeniluutanantti Jukka Tekokoski Suomenlahden merivartioston rokostentorjuntayksiköstä MTV Uutisille.

Maahantulijat ovat saapuneet EU:n alueelle Valko-Venäjän kautta ja Suomeen Baltian maiden tai Puolan kautta sekä lentoteitse että meritse.

– Nämä meidän tapauksemme ovat tapahtuneet kohtalaisen lyhyen ajan sisässä. Olemme seuranneet tätä tilannetta seurattu ja ounastelleet, että jotain tässä alkaa tapahtumaan.

Maahantulijat ovat Tekokosken mukaan olleet suurimmaksi osaksi Irakin kansalaisia.

– Siinä nyt on muutamaa kansallisuutta, mutta ne tapaukset, jotka meidän tutkinassa on tulleet esiin, näyttäisivät olevan pääosin Irakin kansalaisia.

Epäiltyjä tekijöitä kymmenkunta, osa vangittuina ulkomailla

Epäiltyjä tekijöitä on tällä hetkellä merivartioston mukaan kymmenkunta, heistä osa on Suomen kansalaisia. Suomessa ei ole tällä hetkellä ketään vangittuna tapauksiin liittyen, mutta ulkomailla on.

– Tutkinta on vielä kesken ja luvut muuttuvat vielä helposti seuraavien kuulusteluiden tai temppujen jälkeen. Meillä on siinä noin kymmenkunta epäiltyä. Sen lisäksi tuolla muissa maissa on otettu kiinni näitä Suomessa asuvia epälityjä ja he ovat siellä tutkintavankeina. Meillä ei ole yhtään tutkintavankia tähän liittyen Suomessa.

Ihmisiä epäillään piilotellun takakonteissa

Lentäen saapuvat salakuljetetut ovat tulleet väärää henkilöllisyyttä käyttäen, meritse saapuvia on Tekokosken mukaan piiloteltu ajoneuvoissa tai he ovat saapuneet ilman mitään henkilöllisyyttä.

– Maahantulo on järjestetty siten, että henkilöt tulevat joko näitten kuljettajien kanssa heidän autollaan tai sitten heitä laitetaan näihin laivoihin näissä lähtösatamissa. Maahantulon järjestäneet henkilöt eivät ole sillä samalla vuorolla mukana. Yhteistyössä Viron viranomaisten kanssa saatu viitteitä siitä, että tämä ajoneuvoihin piiloutuminen olisi mahdollisesti yhtenä tekotapana. Se nyt on tietenkin sellainen huolestuttava asia. Se on vaarallista laittaa ihmisiä takakontteihin tai yhtään mihinkään muuallekaan auton rakenteisiin, jota ei ole tarkoitettu matkustamiseen, Tekokoski sanoo MTV Uutisille.

Organisoiko Valko-Venäjä laitonta maahantuloa?

EU-maat ovat syyttäneet Valko-Venäjää siitä, että se rohkaisevan siirtolaisia käyttämään maata porttina EU-alueelle. Erityisesti näitä syytöksiä on kuulut Puolasta, Liettuasta ja Latviasta, jotka ovat Valko-Venäjän EU:hun kuuluvia rajanaapureita.

Latvian rajavartioston everstiluutnantti Juris Kusins arvioi MTV Uutisille, että Valko-Venäjän osuus systemaattisessa maahantulon järjestämisessä on selvä.

– On aivan selvää, että Valko-Venäjä tukee tätä toimintaa. Olen myös itse nähnyt miten valkovenälaiset rajavartijat opastavat heitä, että mihin suuntaan heidän pitää lähteä.

Suomessa tutkintaa johtavalla Suomenlahden merivartiostolla ei ole kuitenkaan ainakaan tällä hetkellä tietoa siitä, että Valko-Venäjän valtio olisi toimittanut ihmisiä rajalle järjestelmällisesti.

– Meillä ei ole mitään tällaisia havaintoja, että maahantulijoita jotenkin Valko-Venäjän viranomaisten toimesta avustettaisiin, joten en oikein niistä voi lausua siitä mitään.

Suomeen suuntautuneet maahatulot ovat olleet Tekokosken mukaan tavanomaista ihmissalakuljetusta.

– Ostetaan ihmissalakuljettajilta paketti, joka sitten käsittää sen koko matkan sieltä lähtömaasta Valko-Venäjän kautta johonkin EU-maahan. Se on kokonaiosuus, joka sisältää sitten väärennettyjä tai toisille henkilöille myönnettyjä asiakirjoja, Tekokoski kertoo.

Rikollisten salakuljetettavilta perimät hinnat ovat sen mukaiset eli hyvin korkeat.