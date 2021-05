Koronarajoituksia yritetään kiertää rajoilla lukuisin eri tavoin – väärennöksillä tekeydytään muun muassa kriittisten alojen työntekijöiksi

Viime viikosta lähtien on esiin tullut yhdeksän uutta rikosepäilyä, kertoo rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Tekokoski Suomenlahden merivartiostosta.

Havaitut väärennökset ovat olleet muun muassa väärennettyjä koronatestitodistuksia ja todistuksia, joilla on pyritty osoittamaan työskentely yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla.

Tekokosken mukaan kriittisiin aloihin liittyviä tapauksia on tullut viime aikoina esiin esimerkiksi merenkulkuun, telakoihin ja alusten valmistamiseen liittyviltä aloilta.

Asiakirjoja, kuten työsopimuksia, on tehty ja esitelty suomalaisten yritysten nimissä.

– Kun on varmisteltu asioita, nämä firmat ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole mitään tekemistä näitten asioitten kanssa. Sitten kun on vähän pystytty puuttumaan näihin asioihin, niin sitten on pikkuisen muutettu sitä toimintamallia, Tekokoski kertoo.

Toimintamallia on voitu muuttaa esimerkiksi niin, että on etsitty toisia henkilöitä, jotka ovat kriittisten alojen yrityksissä töissä ja heidän nimissään on heidän tietämättään alettu tehdä todistuksia. Rajalla käydään tietynlaista kilpajuoksua väärentäjien kanssa.

Väärennöksistä iso osa ilmi Helsingin Länsisatamassa

Suurin osa asiakirjaväärennöksistä on tullut ilmi Helsingin Länsisatamassa. Tapauksia on tullut vastaan myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Useassa meneillään olevassa tutkinnassa on herännyt epäily, että väärennösten taustalla saattaa olla yksi ja sama taho. Tekokosken mukaan näitä tekijöitä epäillään eri asteisista väärennysrikoksista.

– Tekijöitä on vähän eri puolilla, kyllä me epäilemme, että Suomessakin tämmöisiä tahoja on.

Rajoilla on tullut vastaan myös väärennettyjä vuokrasopimuksia, joilla on pyritty osoittamaan, että Suomessa oleskellaan pysyvästi.

Tekokoski sanoo, että niin kauan kuin nykyiset rajoitukset ja sisärajatarkastukset ovat voimassa, rajavalvonta puuttuu tapauksiin hyvin matalalla kynnyksellä.