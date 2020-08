"Mansikanpoimijat" olivatkin prostituoituja – rajavartiosto tutkii kymmeniä laittomia maahantuloja

Apuna on käytetty suomalaisten yritysten väärennettyjä työsopimuksia kausityöntekijöille. Näin koronarajoituksia on kierretty.

Väärennetyn sopimuksen mukaan työ on voinut olla mansikanpoimintaa, mutta todellisuudessa nainen on tullut Suomeen prostituoiduksi.

Suomenlahden merivartioston rikostorjuntaosaston päällikkö Jukka Tekokoski kertoo, että tutkinnassa on noin kuusikymmentä tapausta. Muualla Suomessa vastaavia tutkintoja on lisää.

– Vastapuolen reagointikyky on todella nopea ja tehokas, Tekokoski sanoo muutoksesta.

Osa tapauksista on kyetty estämään ennen Suomeen saapumista, osa on paljastunut rajalla, mutta osa on selvinnyt vasta jälkikäteen.