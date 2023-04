Taiteen monilahjakkuus Markku Haussila kirjoitti pienen pojan kasvutarinan – "Lapsena homoseksuaalisuus on niin tabu"

Haussila kertoo teoksen tehneen tuloaan jo reilut kymmenen vuotta. Sen kirjoittaminen on ollut hänelle terapeuttista.

– Se on odottanut tuloansa. Ihmeellistä, että se on nyt pöydässä, Haussila kertoi Viiden jälkeen -haastattelussa.

Taide missä muodossa vain on Haussilan mukaan aina henkilökohtaista.

Teos kertoo pienen pojan kasvutarinan. Päähenkilön on vaikea löytää paikkaansa maailmassa. Poika on koulukiusattu sekä homoseksuaali.

– Lapsena homoseksuaalisuus on niin tabu. Jotkut ovat sitä mieltä, että se ei ole lasten asia. Vaikka itsekin synnyin homoksi.

Erilaisuus kunniaan

Ihmisten on Haussilan mukaan edelleen vaikeaa vastaanottaa erilaisuutta.

Vaikka maailma on suvaitsevaisempi kuin 90-luvulla, Haussila toivoo, että sukupuolen moninaisuus tuodaan kaikille, myös lapsille tietoon.

– On paljon muutakin kuin tyttöjä ja poikia.

Hän aloitti tanssimisen 11-vuotiaana. Homoksi haukkumista oli jo ennen uutta harrastusta, mutta hän halusi pitää kiinni tanssista. Se on hänen mukaansa mahtava taidemuoto, joka on ollut reitti kaikkeen, mitä hän on tehnyt.