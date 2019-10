Näistä asioista homoyhteisöissä usein vaietaan: Uutuuskirja paljastaa aratkin aiheet – pahinta on olla ylipainoinen homo

– Kirja on ollut jo hyvän tovin painossa. Enää ei voi perua, joten turha stressata enää sen suhteen mitään. Suurin riemu tulee varmasti sitten, kun saan painotuoreen kirjan käsiini, Nurmisto kuvailee tunnelmiaan MTV Uutisille ennen kirjan saapumista kauppoihin.

Eino Nurmisto on kirjoittamisen lisäksi kuvittanut teoksensa itse.

Tämän kylän homopoika -blogi on sittemmin kasvanut ja tullut yhä suositummaksi – sitä kautta Nemo -kustannuskin otti häneen yhteyttä ja ehdotti kirjan kirjoittamista.

Tätä nykyä Eino Nurmisto on niin somevaikuttaja kuin bloggaaja ja tehnyt muun muassa töitä Ylellä Uuden Musiikin kilpailun tiimissä sekä Goals-Instagramsarjassa.

Ulkonäkövaatimukset monelle tabu



Eino Nurmisto tunnetaan somevaikuttajana räväkkyydestään, lempeydestään ja avoimuudestaan. Hän on kirjoittanut blogissaan siitäkin, mistä useimmat homot eivät puhu – homoihin liittyvistä ulkonäkövaatimuksista.

Nurmisto on muun muassa kirjoittanut, että pahinta on olla lihava homo ja että homopiireissä deiteille asetetaan huomamaattomia, ääneen lausumatta jätettyjä painoindeksivaatimuksia.

– Haluan purkaa niitä asenteita tai mielikuvia esimerkiksi kirjani kuvituksessa: siellä on kaikenkokoisia ja kaikenlaisia homoja. Näistä on puhuttu vähemmän homopiirien ulkopuolella, koska meidän ihmisoikeuskysymyksissä on ollut niin paljon tehtävää, Nurmisto avaa.