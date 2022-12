Erling Haaland teki komean Valioliiga-ennätyksen, reagoi nasevasti huimaan maalitahtiin – "Olisin voinut tehdä viisi"

Ottelun ykkösnimi oli kukapa muukaan kuin Cityn norjalaistähti Erling Haaland, joka heilutti maaliverkkoa kahdesti. Haaland rikkoi osumiensa myötä jo 20 maalin rajapyykin, vaikka hän on pelannut vain 14 ottelua.

– Minulla on maalitavoite, mutten voi sanoa sitä. Sanoin pukukopissa, että olisin voinut tehdä tänään viisi maalia, mutta tärkeintä on, että me voitimme, Haaland toteaa Amazonin mukaan.