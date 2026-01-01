Chelsean päävalmentaja Enzo Marescan tulevaisuus lontoolaisseurassa on vaakalaudalla, kertoo Sky Sports.
Sky Sportsin mukaan ei ole lainkaan varmaa, nähdäänkö Marescaa enää Chelsean peräsimessä sunnuntaina, jolloin Chelsea haastaa Manchester Cityn.
Chelsea on Valioliigassa viidentenä, mutta joukkueen kuntokäyrä on osoittanut viime viikot alaspäin. Joukkue on voittanut seitsemästä viime pelistään vain yhden.
Sky Sportsin mukaan sekä seurajohto että Maresca itse pohtivat italialaisluotsin jatkoa seurassa.
Maresca on toiminut Chelsean päävalmentajana kesästä 2024.