Tahaton lapsettomuus vaikuttaa ihmiseen läpi elämän: "Kriisi aktivoituu usein uudelleen, kun ihmiset ympärillä alkavat saada lapsenlapsia"

Vaikka lapsettomuus ei ole enää samanlainen tabu kuin vielä 35 vuotta sitten, kun Lapsettomien yhdistys Simpukka ry perustettiin, on se silti kokemus, jonka kanssa ihminen jää usein hyvin yksin, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Piia Savio Huomenta Suomessa.

– Lapsettomuudesta puhutaan tänä päivänä enemmän ja se on tunnetumpaa kuin aiemmin, mutta edelleen se on kokemuksena todella yksityinen ja kipeä. Suru käpertää ihmistä itseään kohti ja siksi aiheesta on todella vaikea puhua.