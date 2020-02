”Tähän en kuole” – ex-poikaystävä puukotti sängyssään nukkunutta Annea kymmeniä kertoja: Ystävät jättivät, mutta pelot ja ikuiset vammat jäivät

Eron jälkeen poikaystävästä tuli entistä mustasukkaisempi. Exän mielestä Matoniemi kuului hänelle, vaikkeivat he enää yhdessä olleetkaan.

Karmea herätys

– Muistikatkoni päättyy siihen, että me molemmat pidämme veitsestä kiinni, enkä suostu päästämään irti. Käskin exääni soittamaan hätänumeroon. Hän soitti ja jäi rappuun odottamaan poliisia, Matoniemi jatkaa.

Aivovamma muutti elämän



Matoniemelle koituneiden haittojen lista on pitkä.

– En pysty suunnittelemaan ja saamaan aikaan asioita. Lähimuistini ei toimi. Kärsin unihäiriöistä ja unentarpeeni on 12 tuntia. Väsyn todella nopeasti, sanat hukkuvat ja ajatus pätkii. Luon uudissanoja ja eksyn helposti vieraissa paikoissa. Lämmönsääntelyjärjestelmässäni on häiriöitä ja kärsin päänsäryistä, Matoniemi listaa.

– Eikä sitä huomaakaan, koska ongelmani ovat aivojen sisällä. Ei se näy. Ihmiset eivät halua nähdä minun vammaani ja se on tosi vaikeaa. He haluavat, että kaikki asiat ovat kunnossa, mutta kun ne eivät ole, Matoniemi myöntää.

Pelosta tuli osa arkea



Aivovamman lisäksi Matoniemi sairastui post-traumaattiseen stressihäiriöön, masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöön. Psykoterapiassa hän on käynyt syyskuusta 2016 lähtien.

Matoniemi on edelleen sairaslomalla, eikä hän usko enää palaavansa työelämään.

Ensikertalaisena puukottaja on jo vapautunut. Lähestymiskielto kesti vuoden, mutta se ei ole enää voimassa.

"Pelkään, että exäni tulee jossain vastaan"

Oikeudenkäynnissä Matoniemen ja exän välissä oli näköyhteyden estävä sermi. Puukotuksen jälkeen he eivät ole tavanneet.

– Vieraat ihmiset pelottavat jollain tasolla. Se, että minulle on käynyt näin pahasti, ei tarkoita, etteikö enää voisi tapahtua mitään pahaa. Kun lähden koiran kanssa pihalle, niin välillä mietin mitä pahimmassa tapauksessa voisi sattua, Matoniemi myöntää.

Ystävät lähtivät



Matoniemi kuvailee suomalaisia työorientoituneiksi. Koska Matoniemen työelämä on todennäköisesti ohi, jää hän helposti ulkopuoliseksi.

– Kun ihmiset esittelevät itsensä, niin he sanovat aina ikänsä ja ammattinsa. Minäkin sanon ”hei, olen Anne 25v ja olen sairaanhoitaja”. Mutta en minä tee sitä työtä, Matoniemi miettii.

Koiransa kanssa lenkkeilystä ja liikunnasta nauttiva Matoniemi keskittyy nyt harrastuksiinsa. Vaikka spontaanit ajanvietteet eivät enää onnistukaan entisellä tavalla, on Matoniemi löytänyt positiivisia puolia siitä, ettei hän todennäköisesti ole loppuelämäänsä sidottuna työpaikkaan.

– Elän Kelan tukien varassa. Moni on sanonut, että lähde reissuun tai tee jotain kivaa. Mutta jos reissubudjetti on vaikka 1000 euroa, niin se on minulle koko kuukauden tulot, Matoniemi avaa arkensa taloudellista tilaa.