Rasmus, 22, päätti tappaa itsensä ajamalla rekan keulaan – itsemurhayrityksestä selviämisestä alkoi vuosien pyöritys suljetun osaston ja vankilan kautta: "Elämä ei ole aina sellaista kuin odotit"

Ohjasi auton päin rekkaa

Rekkakuski ei loukkaantunut

Hän on pyytänyt vuosien aikana kaksi kertaa anteeksi kuljettajalta, ja hän on antanut. Anderssén uskoo kuljettajan myös vilpittömästi tarkoittavan sitä.

"He yrittivät pelastaa henkeäni, jonka olin yrittänyt heittää pois"

– Silloin aloin miettiä, että on varmasti syy, miksi olen täällä. Siitä alkoi pikkuhiljaa syntymään ajatus, että ehkä voisin tarinallani auttaa muita, joilla on samanlaisia ajatuksia.

Syytettiin tapon yrityksestä

"Yhtäkkiä istuin sarjamurhaajien kanssa iltaröökillä"

"Se oli helvetti maan päällä"

"En välttämättä olisi vieläkään päässyt pois"

Stigma itsetuhoisuuden ympärillä täytyy purkaa

Nykypäivänä vankeustuomio on jo kärsitty ja Anderssén on päässyt takaisin arkielämään. Hänellä on hyvä työ, koti ja naisystävä sekä perhe. He odottavat tällä hetkellä heidän ensimmäistä yhteistä lastaan, jonka laskettu aika on joulukuussa.