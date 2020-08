Kulmuni haluaa Suomeen oman avaruushallinnon ja sisunautteja: "Suomesta laukaistut miehetetyt avaruuslennot tullaan vielä näkemään"

Lisää kaivoksia ja akkuteollisuutta?

– Keski-Pohjanmaan litium-kaivos tulee saada nopeasti käyntiin. Terrafamen kobolttituotanto Kainuun Sotkamossa on myös käynnistysvaiheessa. Satakunnan Harjavallassa on käynnistymässä akkukemikaalien tuotanto. Sodankylän valmistelussa oleva suuri Sakatti-kaivos tuottaisi nikkeliä ja kuparia, joiden merkitys sähköistymisessä on huomattava, Kulmuni kirjoittaa.