Syyttäjien jutturuuhka on räjähtänyt korona-aikana Etelä-Suomessa – lähes 1 300 juttua vanhentunut työpöydällä yli vuoden

– Ensin hän [kansalainen] on odottanut, että poliisi ehtisi tutkia. Sitten kun poliisi on tutkinut, niin sitten asia on viipynyt syyttäjän pöydällä yli vuoden, josta se on vasta matkalla käräjäoikeuteen, niin onhan se iso ongelma kansalaisten kannalta odottaa niin kauan. Kyllä siinä aikaa kuluu minun mielestäni kohtuuttomankin paljon yhteensä, johtava aluesyyttäjä Harri Lindberg Etelä-Suomen syyttäjäalueesta.