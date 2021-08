Syyttäjä Ruskon poliisiampumisesta: Talossa oli ampujan lisäksi toinenkin siviilihenkilö – tämä kaikki tapauksesta tiedetään nyt

Lounais-Suomen poliisi lähti hätäkeskuksen kautta saadulle kotihälytystehtävälle Ruskon Vahtoon noin kello 19 maanantai-iltana. Kohdekiinteistö oli omakotitalo.

Poliisin toiminnan ja aseenkäytön osalta tapausta selvittää erikoissyyttäjä Heidi Savurinne. Syyttäjä-tutkinnanjohtajan saamien tietojen mukaan paikalle kohteeseen oli alkujaan lähtenyt kaksi poliisipartiota ja apuvoimia oli hälytetty myöhemmin lisää.

Tavanomaisesti yhdessä partiossa on kaksi poliisia, joten oletettavasti paikalla on operaation alkuvaiheessa ollut neljä poliisia. Poliisilla oli syyttäjän mukaan tiedossa, että kohteessa on aseella varustautunut siviilihenkilö.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ainakin kaksi laukausta

Operaation aikana talossa vaihdettiin laukauksia. Mies ampui poliisia ja poliisi miestä. Poliisin ampuma kohdehenkilö kuoli saamiinsa ampumavammoihin sairaalassa. Poliisimies haavoittui ja joutui sairaalaan, mutta ei ole hengenvaarassa.

Asian vahvisti KRP:n rikostarkastaja Aki Lahtinen MTV:lle tiistaina aamulla. Poliisi ei tässä vaiheessa muutoin kommentoi tapausta, koska poliisin aseenkäyttöä koskeva selvitystyö on kesken syyttäjällä.

Poliisi kertoi tiistaina yöllä lähettämässään tiedotteessa, että ampuminen oli tapahtunut kohdekiinteistön oviaukossa. Sivullisille ei koitunut vaaraa ammuskelusta.

Erikoissyyttäjä Savurinteen tietojen mukaan sisällä kiinteistössä oli ollut ainakin kaksi siviiliä, eli poliisia ampuneen miehen lisäksi myös toinen henkilö.

Savurinne painotti tiistaina aamupäivällä olevansa vielä itsekin ensitietojen varassa. Hänen tiedossaan ei haastattelun aikaan ollut, kuinka monta laukausta paikalla on ammuttu ja kuka tulen avasi ensin.

– Laukausten tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, ja kyseessä on teknisessä tutkinnassa selvitettävä seikka. Mutta, jos yksi henkilö on haavoittunut ja yksi menehtynyt, niin ainakin kaksi laukaustahan on ammuttu, hän sanoo MTV:lle.

Eri medioissa kerrottujen silminnäkijähavaintojen mukaan paikalle oli tullut myös muun muassa lääkintähelikopteri ja ambulanssi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Erikoissyyttäjän mukaan kohdekiinteistöllä oli vielä tiistaina aamupäivällä käynnissä paikkatutkinta.

Esiselvitys käynnissä

MTV Uutisten tietojen mukaan poliisia ampunut ja sittemmin menehtynyt mies ei ollut niin sanotusti poliisin vanha tuttu.

Poliisin toiminnan ja aseenkäytön osalta käynnissä on nyt esitutkintalain mukainen esiselvitys. Erikoissyyttäjän tehtävänä on selvittää, aloitetaanko poliisitoiminnan vuoksi esitutkinta ja onko poliisia syytä epäillä rikoksesta. Kyseessä on täysin tavanomainen käytäntö.

– On tärkeä saada kokonaiskuva tilanteesta sekä teknisten tutkintamateriaalien että puhuttamisten kautta ja arvioida, onko voimakeinojen käyttö ollut poliisilain mukaista ja oikeasuhtaista. Sitten päätetään, aloitetaan esitutkinta, Savurinne sanoo.

Poliisi tiedotti jo aiemmin, että kohdehenkilön kuoleman vuoksi murhan yrityksenä tutkitun asian esitutkinta tullaan päättämään.