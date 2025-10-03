Nainen otettiin kiinni heinäkuussa, kun hän uhkasi terassilla istuneita ihmisiä puukolla.

Oulun käräjäoikeudessa alkoi perjantaina käsittely jutussa, jossa parikymppistä naista syytetään törkeän rikoksen valmistelusta Oulussa.

Syyttäjän mukaan nainen oli yli puolen vuoden ajan suunnitellut useiden ihmisten tappamista tai vahingoittamista. Nainen oli syyttäjän mukaan laatinut rikoksen tekemisestä yksityiskohtaisen suunnitelman sekä pitänyt hallussaan teräaseita sitä varten.

Syyttäjän mukaan nainen oli toistuvasti puhunut useille ihmisille, että haluaa tappaa tai vahingoittaa muita ihmisiä.

– Paikaksi hän on maininnut muun muassa Oulun keskustassa sijaitsevan ostoskeskuksen. (Syytetty) on myös kertonut piilottaneensa Oulun keskustaan puukon teon toteuttamista varten, syytteessä sanotaan.

Nainen otettiin kiinni heinäkuussa, kun hän oli uhannut erään ravintolan terassilla olleita ihmisiä puukottamisella. Naisella oli tuolloin mukanaan puukko, jolla hän oli osoittanut ihmisiä.

– Ottaen huomioon, että (syytetty) on suunnitellut tekoa vähintään useiden kuukausien ajan ja varustautunut edellä kuvatulla tavalla, hän ei 18.7.2025 ole vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumista tai muuten poistanut oman toimintansa merkitystä rikoksen valmistelussa vaan hän on tuolloin vain sattumanvaraisista syistä jättänyt teon toteuttamatta, syytteessä sanotaan.

STT ei ole saanut käräjäoikeudelta naisen kirjallista ennakkovastausta, josta ilmenisi hänen kantansa syytteisiin.

Aiempaa häiriökäyttäytymistä ja tuomioita

Naisella on useita aiempia rikostuomioita. Hänet on tuomittu muun muassa nuorena henkilönä tehdyistä laittomista uhkauksista ja perättömistä vaarailmoituksista.

Käräjätuomion mukaan nainen oli alaikäisenä kirjoittanut netin keskustelupalstalle kommentteja, joissa puhui muun muassa kouluampumisesta, pommin räjäyttämisestä Oulun keskustassa sekä poliisien tappamisesta.

Lisäksi hän oli lähettänyt yksittäiselle poliisille viestin, jossa poliisin valokuvaan oli lisätty käsiase, jolla poliisia tähdättiin päähän, sekä kasvojen päälle verta vuotava vamma. Samanlaisen kuvan hän lähetti myös eräälle maahanmuuttajataustaiselle poliitikolle.

Oikeuden asiakirjojen perusteella nainen on aiheuttanut useasti häiriötä Oulun keskustassa sijaitsevassa kauppakeskus Valkeassa, joka nousi viime kesänä otsikoihin siellä tapahtuneiden rasististen puukotusten takia.

Esimerkiksi vuonna 2021 nainen otettiin kiinni Valkeassa häiriökäyttäytymisen takia. Käräjätuomion mukaan nainen vastusteli kiinniottoa, minkä takia hänet kannettiin poliisiautoon. Poliisivankilan luona hän kieltäytyi tulemasta ulos autosta ja yritti potkia poliiseja ja vartijoita. Nainen sai tuomion virkamiehen vastustamisesta ja haitanteosta virkamiehelle.

Viime vuonna nainen tuomittiin myös petossarjasta. Käräjätuomion mukaan hän oli kaupannut netissä olemattomia tavaroita ja huijannut näin ostajilta satoja euroja.