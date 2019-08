MTV Uutiset oikeudessa: Mönkijänsä varkautta estänyt mies ammuttiin Pudasjärvellä – vainajan vaimo siepattiin rahoittamaan pakomatkaa Ruotsiin

Jutussa on useita eri syytteitä, kuten tappo, avunanto tappoon, ampuma-aserikoksia, kaksi törkeää ryöstöä, törkeä kotirauhan rikkominen ja tuhotyö.

Henkirikosta edelsi ammuskelu

Ammuskelun jälkeen kolmikko ajoi autolla tienpenkkaan Pudasjärvellä, minkä jälkeen he veivät lähellä olevasta talosta mönkijän hinatakseen auton tienpenkasta.

Uhri ammuttiin lumihankeen

Kolmikko tuli naamioituneena taloon

Sisällä talossa kolmikko uhkasi naista väkivallalla. He vaativat naiselta alkoholia, rahaa ja aseita. Haastehakemuksen mukaan he etsivät talosta anastettavaa omaisuutta samalla, kun he osoittivat naista kiväärillä.