Syyttäjä: Kaksi Bandidosin jäsentä järjesti Suomeen 11 kiloa kokaiinia – yhdellä syytetyistä elinkautinen alla

Syyttäjä vaatii kahdelle miehelle ehdotonta vankeusrangaistusta törkeistä huumausainerikoksista, joista yksi on Hangon satamassa keväällä paljastunut kokaiinivyyhti.

– Teon kohteena on ollut suuri määrä erittäin vaarallista huumausainetta. Tekijöiden osalta teolla on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja tekoa on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä, syyttäjä toteaa haastehakemuksessaan.