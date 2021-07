Syyttäjä aikoo valittaa Niko Ranta-ahon tuomiosta – "Erittäin mielenkiintoisia oikeudellisia kysymyksiä"

Silloin kun on yksi henkilö on tehnyt useampia rikoksia, niistä tuomitaan yhteinen vankeusrangaistus.

Yhden törkeästä huumausainerikoksesta annettavan vankeusrangaistuksen enimmäispituus on kymmenen vuotta, mutta kun rikoksia on useampia enimmäispituus on 13 vuotta.