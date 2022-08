Syyte: Kaksoismurhaaja yritti tappaa toisen vangin lyijykynällä Turussa – isku lävisti silmän

Syyttäjän näkemys on, että uhri jäi henkiin sattumanvaraisista syistä, sillä kynä ei tunkeutunut silmää syvemmälle kohti aivoja.

Poliisi: Uhrilla kytkyjä rikollisjengiin

Syyttäjä on nimennyt kirjallisiin todisteisiin muun muassa kirjeen, jonka lyijykynämies oli lähettänyt uhrille väkivallanteon jälkeen. Siitä käy syyttäjän mukaan ilmi, että miehen tarkoituksena oli tappaa uhri.

Tapon yrityksestä syytetty Tino Paunasalo on ollut tapahtumien aikaan suorittamassa elinkautista vankeusrangaistusta tammikuussa 2019 tapahtuneesta Valkeakosken kaksoismurhasta.

Poliisi kertoi väkivallanteon jälkeen, että uhrilla on liitäntä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. MTV Uutiset kertoi tuolloin, elokuussa 2020, että uhri on tai on ollut liivijengiläinen tai läheisessä kytköksissä liivijengiin.