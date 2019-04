Syyllistytkö sinä "jäkättämiseen"? Lastenpsykiatrian erikoislääkäri vertaa lasten kasvatusta koiran kouluttamiseen – tällaiset ilmaisut toimivat parhaiten

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Jari Sinkkosen mukaan on ilmiselvää, että lapset ottavat vastaan paljon paremmin tarkkoja, selkeitä ilmaisuja.

Jokainen lapsi on uniikki kappale

– On niitä lapsia, että sä nostat vähän kulmia ja alahuuli alkaa väpättämään. Ethän sä silloin karju, Se riittää jo. Lapsi on jo ymmärtäny, että käytös ei oo sitä mitä aikuinen odottaa. Sitten on niitä lapsia, joille pitää taas olla tosi tiukkana.