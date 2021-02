Syrjäseutujen talojen arvo laskee, mutta asiantuntija ei kannusta valtiota tukitoimia: "Ongelmiin ei valitettavasti ole löytynyt viisasten kiveä"

Asuntomarkkinoita on totuttu vertailemaan toteutuneilla kauppahinnoilla. Uusi Hypon julkistama asuntomarkkinaluokittelu arvioi asuntojen arvonkehitystä myös muilla mittareilla.

– Eli väestöennuste, koulutusrakenne, nuorten naisten osuus, joka sitten usein tuo uusia lapsia ja vetovoimaa alueelle. Siinä on yhteensä vajaat 20 mittaria, joiden avulla vedetään yhteen, tärkeimmät mittarit liittyvät tyypillisiin asuntomarkkinamittareihin, sanoo Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

Ministerin mukaan ongelmat tiedostettu

Asuntopolitiikasta vastaavan ministerin mukaan ongelma on tiedostettu.

– Yksi ihan konkreettinen asia, jota me ollaan nyt tässä asuntopolitiikassa tuotu esille on se, että varmistetaan se, että ne taloyhtiöt jotka on alueella, jossa väestö vähenee, niiden peruskorjauksen valtiontakausmallin ehtoja parannetaan, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (Vihr.) sanoo.