Pääekonomisti tyrmää valtiovarainministeri Kulmunin teettämän selvityksen asumisen hintojen eriytymisestä: "Asialle ei voida juurikaan mitään tehdä"

Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan Suomen aluerakenne on hajaantunut. Taustalla ovat historialliset syyt, joita on turha enää soimata.

– Se lähtee toisesta maailmansodasta, kun ihmisiä asutettiin Karjalasta koko maahan aika tasaisesti. Se on ehkä juurisyy sille, että meidän aluerakenne on aika erilainen kuin vaikka Ruotsissa, jossa ei väestönsiirtoja ollut.

Tasoittavia, eivät suuntaa kääntäviä keinoja



Asialle on vaikea tehdä mitään



– Ensimmäinen tulos on se, että kyllä, meillä on hyvin eriytyneet asuntomarkkinat. Toinen tulos on se, että voiko sille jotain tehdä? Vastaus on, että ei juurikaan, ainakaan missään isossa mittakaavassa.