Syövän kanssa kamppaileva näyttelijä Shannen Doherty jakoi voinnistaan uutisen – kutsuu ihmeeksi

Beverly Hills, 90210 -sarjan tähti Shannen Doherty, 52, kertoi iloisia uutisia neljännen asteen syöpäkamppailunsa keskeltä. Uusi infuusiohoito, jota hänelle on annettu, on tuottanut positiivisia tuloksia. Doherty kertoi asiasta lääkärilleen Amin Mirhadille 28. tammikuuta podcastissaan Let’s Be Clear.