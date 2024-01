Syöpää sairastava Shannen Doherty toivoo elävänsä vielä muutaman vuoden, jotta hoidot ehtisivät kehittyä

– Puhun aina siitä, että meidän on vain puristettava vielä kolmesta viiteen vuotta, ja sitten tulee T-soluhoito tai joku muu. Tulee olemaan paljon enemmän vaihtoehtoja, jotka antavat vielä viisi vuotta. Sitten noiden viiden vuoden aikana on koko joukko muita vaihtoehtoja, ja lopulta tullaan keksimään parannuskeino, Doherty kertoi 1. tammikuuta Let’s Be Clear -podcastissaan.