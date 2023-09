Shannen Dohertyn Beverly Hills, 90210 -kollega avoimena syöpää sairastavan ystävänsä tilasta

Näyttelijä ja Beverly Hills, 90210 -sarjasta tuttu Shannen Doherty , 52, kertoi 7. kesäkuuta Instagramissa , että hänen terminaalivaiheessa oleva rintasyöpänsä on levinnyt hänen aivoihinsa. Tuolloin jakamallaan videolla Doherty sai sädehoitoa päänsä alueelle ja kertoi, että tammikuussa tehty tutkimus paljasti etäpesäkkeen aivoissa.

– Hän voi hyvin. Hän on sitkeä. Jos kenenkään, kenet tunnen, täytyy selviytyä sen (syövän) kanssa, niin hän selviää kaikesta tästä, Green kertoi.

– Se on katkera pilleri nieltäväksi monella tapaa. Minulla on varmasti päiviä, jolloin sanon: Miksi minä. Ja sitten sanon: No, miksi en minä? Kuka muu? Kuka muu kuin minä ansaitsee tämän? Kukaan meistä ei ansaitse, hän sanoi Good Morning America -haastattelussa toisesta diagnoosistaan.